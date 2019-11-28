Ателье AC Schnitzer «прокачало» новую Toyota Supra

Немецкое тюнинг-ателье AC Schnitzer уже более 30 лет занимается тюнингом различных автомобилей, специализируясь на марках BMW и Mini. В этот раз тюнеры решили взяться за новую Toyota Supra

С точки зрения экстерьера тюнингованная Supra отличается от стандартной передним сплиттером, увеличенной накладкой под задним бампером, капотом с вентиляционными отверстиями, антикрылом и боковыми «юбками». Поработали немцы и над мотором. 3,0-литровая турбированная «шестерка» BMW B58B30 получила «буст-ап» и новую выпускную систему, благодаря чему ее мощность повышена с 340 до 400 л.с.

О том, как это сказалось на динамике машины, не сообщается, но стандартная Supra способна разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды при максимальной скорости 250 км/ч. Доработки ходовой части предполагают два варианта тюнинга. Первый включает в себя занижение клиренса на 15 мм при помощи новых пружин, второй — на 25 мм