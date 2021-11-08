Можно ли скрестить Toyota Supra и болид «Формулы-1»

Да, можно, если ты известный дрифтер Райан Тёрк, который уже проворачивал подобные эксперименты

Тёрк – фигура известная, не только в мире автомобильного спорта, но и первоклассного тюнинга. Он специализируется на так называемых «свапах» - замене штатных агрегатов автомобилей на что-то неформатное. Для облегчения понимания - у нас в России любят ставить на «Волги» автоматические коробки передачи и двигатели от Toyota Chaser и Mark 2 – вот это и есть «свап».

В игре Тёрка ставки куда выше - поставить, например, в Toyota GT86 570-сильный двигатель V8 от Ferrari 458 Italia – легко. Но пару лет назад мастер поставил себе цель построить автомобиль с двигателем от гоночного болида, и он сделал это.

Новый проект под названием Formula Supra являет собой Toyota Supra с моторомJudd V10. Этот двигатель использовался в «Королевских гонках» в 1990-е, а затем, в доработанной модификации GV4, — в различных марафонах, включая «24 часа Ле-Мана». Для Supra был взят, как раз, доработанный вариант с мощностью в 750 лошадиных сил.