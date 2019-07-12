Toyota Supra могут пересадить сердце

Не будем долго расписывать. Вот вам факт- в будущем Supra может получить мотор от автомобилей BMW серии М

Свои прогнозы относительно нового «сердца» Супры в интервью Autocar дал глава подразделения BMW M GmbH Маркус Флаш (Markus Flasch). По его словам, пока Тойота не обращалась с просьбой предоставить «эмочный» мотор, однако если японцы захотят заключить такую сделку, то немецкая компания не будет противиться.

Если говорить о самом моторе, то речь идет о свежей версии рядной «шестерки» S58, которая недавно дебютировала на спортивных кроссоверах X3 M и X4 M. На них она развивает 480 л.с. в обычной версии и 510 л.с. в версии Competition. S58 будет применяться во всех компактных моделях BMW начиная с M2.