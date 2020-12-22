Toyota Supra получила кузов Targa

Ответьте нам, читатели Motorpage, с какими автомобилями у вас ассоциируется тип кузова «Тарга». Думается, что большинство назовут автомобили Porsche. А как насчет Toyota?

Да, в последнее время «Тарги» действительно строят разве что в Porsche, а ведь раньше такой тип кузова был популярен. Суть в том, что руку к возрождению форм-фактора решила приложить и Toyota. За основу же взяли модель Supra, что тоже символично, так как поколение A80, которое выпускалось в период с 1993 по 2002 год, имело такой кузов в серийном производстве.

Что? Разве новинка не является серийным воплощением? К сожалению, нет! Машину разработали специально для тюнинг-шоу SEMA. Так что это, по большей части, шоу-кар. Правда, выполнен он интересно. Например, та самая крыша состоит из пары панелей композитного материала (возможно карбон), которые вручную снимаются и убираются в багажный отсек. Помимо новой крыши у машины есть и интересный боди-кит вкупе со стилистическими ретро-решениями вроде стилизации задних фонарей.