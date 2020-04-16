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16 апр 2020

Toyota Supra зарядят

Toyota Supra зарядят
Автор фото: фирма-производитель

Немецкое ателье Manhart представило программу доработок для купе Toyota GR Supra. Набор улучшений получил название GR 450

Напомним, что самая мощная Toyota GR Supra (A90) оснащается бензиновой рядной «шестеркой» BMW B58 объемом 3,0 литра, выдающей 340 лошадиных сил (387 в американской спецификации) и 500 Нм крутящего момента. Но в Manhart ее отдачу могут довести до 450 сил и 650 Нм момента. Для этого специалисты ателье установят блок управления MHtronik Powerbox (либо перепишут софт для фирменного ECU) и новый выхлоп с глушителем из нержавеющей стали и активными заслонками.

Также для «Супры» доступны эмулятор-обманка ECM Deleter, которая пригодится машинам с удаленным катализатором, а еще — блок ECM Flap Control, позволяющий с помощью кнопок круиз-контроля управлять заслонками выхлопа. Он же отключает систему «старт-стоп» и функцию Active Sound Design, генерирующую синтетический звук двигателя через встроенные динамики аудиосистемы. Набор визуального декора включает в себя виниловые полосы и акцентирующую окантовку аэродинамического «оперения», полированные либо матовые/глянцевые черные 20-дюймовые колеса.

При написании новости использовалась информация:
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