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29 сен 2020

Toyota выкатила на Нюрбургринг 500-сильную Supra

Toyota выкатила на Нюрбургринг 500-сильную Supra

Toyota Motor проводит секретные тесты перспективной и самой мощной модификации купе Supra. Прототип обкатывается на немецкой трассе Нюрбургринг

Как сообщает портал Motor1, серьезно изменять компоновку моторного отсека японцам не пришлось, поскольку под капотом у новой модификации Supra, по слухам, располагается 3,0-литровый 6-цилиндровый битурбированный двигатель серии S58 от BMW M3 мощностью около 500 л.с. Работает он с 7-скоростным двухдисковым «роботом», тогда как на новой BMW M3 G80, продажи которой начнутся в 2021 году, этот двигатель спарен с 8-скоростным «автоматом» ZF 8HP. Привод у Супры будет задний, а у BMW — полный.

Новая модификация, вероятно, получит название GRMN — так обозначаются самые мощные версии автомобилей Toyota. На данный момент Toyota Supra оснащают 2,0-литровыми и 3,0-литровыми турбированными двигателями BMW, первые предлагают мощность 197-258 л.с., вторые — 340-387 л.с.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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