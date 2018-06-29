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29 июн 2018

УАЗ Патриот получил новую «раздатку»

УАЗ Патриот получил новую «раздатку»
Автор фото: фирма-производитель

Ульяновский автозавод каждый год вносит изменения, пусть  и небольшие в свою флагманскую модель, внедорожник УАЗ Патриот. Но произошедшие недавно изменения сложно назвать «сменой модельного года».

Дилеры завода начали получать УАЗ Патриот, оснащенный раздаточной коробкой производства индийской Divgi-TTS. Она пришла на смену корейской Dymos и также имеет электронное управление, то есть режимы переключаются «шайбой» в салоне.

Главное отличие (помимо страны происхождения) — иное, нежели у Dymos передаточное число низшей передачи (2,48 против 2,52). Официальные представители завода не комментируют информацию о смене поставщика «раздатки». Судя по всему, УАЗ просто отказался от корейской коробки в силу ее высокой цены.

Раздаточную коробку производства Divgi-TTS Ульяновский автозавод сертифицировал в составе Патриота еще в прошлом году. Компания Divgi-TTS изначально была создана индийской Divgi и американским концерном BorgWarner. Затем американцы вышли из проекта. «Раздатками» производства Divgi-TTS оснащались ряд моделей SsangYong, в частности внедорожники Korando и Musso.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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