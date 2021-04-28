Автомобили UAZ получат эфиопскую прописку

В солнечной Эфиопии будет налажена сборка автомобилей УАЗ. Соглашение уже заключено между заводом и местным импортёром

Любопытно, что в Эфиопии пропишется весь модельный ряд марки, то есть местному населению будут доступны и Patriot, и Hunter и даже «Буханки». Автомобили будут собираться крупноузловым методом - из готовых машинокомплектов.

В год планируется собирать более 3000 тысяч машин, однако на эти показатели местное предприятие выйдет лишь в 2023 году, а первые машины будут выпущены уже этим летом.Помимо собственно сборки в восточно-африканской стране наладят сбытовую и сервисную сети УАЗа, а также поставку запчастей. Само предприятие расположится в городе Колмбоча. Надо заметить, что УАЗы появятся и на рынке США, правда, их дистрибуцией будет заниматься совершенно сторонняя фирма.