Легендарную «Буханку» смогли приспособить к строгим экологическим нормам

UAZ Netherlands — голландский импортер УАЗа смог своими силами модифицировать автомобиль и сертифицировать его в соответствии с нормами «Евро 6». Данная практика показывает, что «Буханка» может еще жить и жить!

Надо сказать, что в Голландии, отечественный минивэн воспринимается некоей экзотикой, а не машиной-трудягой, на которой путь лежит только в одну сторону – в пампасы. Для европейцев это машина выходного дня, так сказать, «фановая». Примерно то же самое происходит с «Нивой» - владельцы этих автомобилей вообще объединяются в клубы!

Но перейдем к рассматриваемой машине и произведенным доработкам. Как сообщает местный дилер, на автомобиле была заменена прошивка электронного блока управления двигателя и перенастроена работа системы выпуска. О технических характеристиках, которые, безусловно, изменились, после такой модернизации, в UAZ Netherlands скромно умалчивают.