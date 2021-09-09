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9 сен 2021

Легендарную «Буханку» смогли приспособить к строгим экологическим нормам

Легендарную «Буханку» смогли приспособить к строгим экологическим нормам

UAZ Netherlands — голландский импортер УАЗа смог своими силами модифицировать автомобиль и сертифицировать его в соответствии с нормами «Евро 6». Данная практика показывает, что  «Буханка» может еще жить и жить!

Надо сказать, что в Голландии, отечественный минивэн воспринимается  некоей экзотикой, а не машиной-трудягой, на которой путь лежит только в одну сторону – в пампасы. Для европейцев это машина выходного дня, так сказать, «фановая». Примерно то же самое происходит с «Нивой» - владельцы этих автомобилей вообще объединяются в клубы!

Но перейдем к рассматриваемой машине и произведенным доработкам. Как сообщает местный дилер,  на автомобиле была заменена прошивка электронного блока управления двигателя и перенастроена работа системы выпуска. О технических характеристиках, которые, безусловно, изменились, после такой модернизации, в UAZ Netherlands скромно умалчивают.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

  • Леонид Голубев
    Леонид Голубев

    Это здорово. У нас пока конечно это не надо, но когда Евро6 потребуется, будут к этому готовы)
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