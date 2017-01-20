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20 янв 2017

Российские продажи УАЗ в 2016 году выросли на полпроцента

Российские продажи УАЗ в 2016 году выросли на полпроцента
Автор фото: уаз.ру

Отечественная компания УАЗ в 2016 году незначительно увеличила объем продаж на российском рынке, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете.

По данным экспертов АЕБ, по итогам прошлого года отечественная компания продала на родном рынке 48 484 автомобилей, что на 0,5% или 260 шт. превышает результаты 2015 года. Таким образом, УАЗ занял 9-ое место в годовом рейтинге российского рынка. В декабре объем продаж автомобилей этого бренда был зафиксирован на уровне 5 909 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года этого показатель сократился на 4,3%. За отчетный период доля УАЗ на первичном рынке выросла на 0,4 процентных пункта, до 3,4%.

Наиболее популярный автомобилем в модельном ряду компании, по-прежнему, остается внедорожник «Патриот». За год официальные дилеры УАЗ передали в руки своих клиентов 19 381 экземпляр этой модели, ухудшив свой результат на 2,8%. За счет высокого спроса, эта модель заняла 19-ое место среди всех автомобилей, официально представленных на российском рынке. Только в декабре россияне приобрели 2 358 таких автомобилей – на 7,3% больше, чем годом ранее.

Как отмечают в компании, самая лучшая динамика продаж по итогам года была отмечена у моделей «Карго» и «Пикап». Объемы реализации этих моделей в годовом отношении выросли на 19,5% и 7,3% соответственно.

Объемы продаж отечественных автомобилей на внешних рынках, напротив, сократились на 29% и составили 3 467 экземпляров. По словам официальных представителей компании, такое падение связано, в первую очередь, со значительным сокращением одного из ключевых внешних рынков – рынка Казахстана.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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