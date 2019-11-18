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18 ноя 2019

«Русский Прадо» получит турбо-мотор

«Русский Прадо» получит турбо-мотор

В 2020 году Ульяновский автозавод намерен начать устанавливать на свои автомобили новый наддувный двигатель российской разработки

«Новый двигатель, который мы разрабатываем, — 223-й двигатель с индексацией 002, турбированный, 180 лошадиных сил. Мы его планируем внедрить в следующем году» - цитирует ТАСС генерального директора Ульяновского автозавода Адиля Ширинова.

На данный момент новый бензиновый агрегат, разработанный усилиями специалистов Заволжского моторного завода (ЗМЗ), проходит стендовые испытания. По предварительным данным, этот двигатель будут устанавливать на новый внедорожник УАЗ, который называют «русским Prado». Кроме того, не исключено, что в линейку двигателей войдет модернизированный 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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