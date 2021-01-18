«Русский Prado» закончился, так и не начавшись

СМИ сообщают, что УАЗ принял решение по закрытию проекта, причем намерения эти сформировались еще в ноябре прошлого года. Официальных комментариев на данный момент нет

Почему проект решили закрыть? Главная причина – недостаток денег. Отчасти это связано с запуском производственных мощностей для изготовления автомобилей Aurus. Более того, это повлекло за собой упрощение конструкции. Так что, даже если бы машина и увидела свет, многого из обещанного, вроде турбо-моторов и дизельного двигателя от Ford Transit, мы бы с вами, читатели Motorpage, так и не дождались.

Кстати, вам наверняка интересно, на какой же стадии был заморожен проект. Отвечаем – собрали пару полноразмерных макетов, даже не ходовых.