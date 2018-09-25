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25 сен 2018

УАЗ продолжает экспортную экспансию

УАЗ продолжает экспортную экспансию
Автор фото: фирма-производитель

Преодолена новая планка, поставленная уральским заводом в его мировых амбициях

Российский автопроизводитель объявил о начале продаж на мексиканском рынке. Дилеры уже получили первые партии машин и проинформировали о старте продаж и приёме заказов на приобретение автомобилей из России.

Из сообщений компании следует, что УАЗ будет предлагать своим потребителям всю линейку выпускаемых внедорожников: Патриот, Хантер и Профи. Заявлен к поставкам и Пикап, недавно представленный на Московском автосалоне. В Мексику УАЗ будет поставлять не только внедорожные транспортные средства. Сообщается и о планах по реализации минивэнов УАЗ 2206 – специалисты ожидают хороший спрос на этих универсальных и неприхотливых работяг, учитывая местные условия эксплуатации.

Исходя из озвученной ранее стратегии руководства, на южноамериканском рынке у российского автогиганта большие планы. Соглашения с дилерами предусматривают продажи в несколько сотен единиц ежегодно только на территории Мексики.

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