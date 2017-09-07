На автосалоне во Франкфурте коммерческое отделение Volkswagen покажет сразу две новые версии пикапа Amarok. Первая из них получила название Aventura Exclusive и привлекает внимание не только ярким желтым цветом кузова.

Самое важное отличие от «обычных» версий: форсированный до 258 л.с. 3-литровый турбодизель V6, которым оснащаются топовые версии пикапа. Также пикап получил закрывающуюся на замок крышку грузового отсека, 19-дюймовые колеса эксклюзивного дизайна, а в оснащение входят камера и информационно-мультимедийная система с навигацией и сиденья с электрорегулировками по 14 направлениям. Но… в компании сразу оговорились, что «Авентура» концепт и серийное ее будущее неизвестно. Может быть так в Volkswagen намекают на то, что их турбодизель можно без особых усилий «прокачать»?

Второй же экземпляр, который получил имя Black Label в Германии уже можно заказать (в России он, впрочем, вряд ли появится). Здесь доступен менее мощный турбодизель (163 или 204 л.с.). Все отличия от серийного варианта: особая черная матовая окраска. Во всем остальном это обычный Amarok, который можно заказать со всеми доступными для машины опциями.

