Новый Volkswagen Golf покажут в следующем году

Компания анонсировала восьмое поколение «Гольфа», который будет презентован летом 2019 года

Что характерно, дорожные испытания новой модели проходили уже весной этого года, однако, вживую автомобиль никто не видел, а в объективах шпионов мелькал «Гольф» текущего поколения. Дело в том, что компания решила глубоко законспирироваться и тестировала агрегаты нового автомобиля под старой личиной. Что касается дизайна нового поколения, то, скорее всего, это будет некий симбиоз, в котором будут прослеживаться штрихи некоторых моделей концерна, включая недавний Arteon и Touareg.

С технической точки зрения, нас ожидает много нового. В первую очередь, автомобиль станет легче, так как будет построен на модернизированной модульной платформе MQB. Относительно двигателей, предполагается, что силовая линейка будет состоять из большого числа турбированных установок. Кроме того, автомобиль будет доступен и в гибридных версиях. Первые серийные экземпляры должны сойти с конвейера завода Volkswagen в Вольфсбурге уже в июне 2019 года, а мировые продажи начнутся в 2020 году. Кстати, по всей вероятности, наша страна не будет обделена новым «Гольфом».