Автомобильный портал Motorpage
7 дек 2018

Новый Volkswagen Golf покажут в следующем году

Новый Volkswagen Golf покажут в следующем году
Автор фото: фирма-производитель

Компания анонсировала  восьмое поколение «Гольфа», который будет презентован летом 2019 года

Что характерно, дорожные испытания новой модели проходили уже весной этого года, однако, вживую автомобиль никто не видел, а в объективах шпионов  мелькал «Гольф» текущего поколения. Дело в том, что компания решила глубоко законспирироваться и тестировала агрегаты нового автомобиля под старой личиной. Что касается дизайна нового поколения, то, скорее всего, это будет некий симбиоз, в котором будут прослеживаться штрихи некоторых моделей концерна, включая недавний Arteon и Touareg.

С технической точки зрения, нас ожидает много нового. В первую очередь, автомобиль станет легче, так как будет построен на модернизированной модульной платформе MQB. Относительно двигателей, предполагается, что силовая линейка будет состоять из большого числа турбированных установок. Кроме того, автомобиль будет доступен и в гибридных версиях.  Первые серийные экземпляры  должны сойти с конвейера завода Volkswagen в Вольфсбурге уже в июне 2019 года, а мировые продажи начнутся в 2020 году. Кстати, по всей вероятности, наша страна не будет обделена новым «Гольфом».

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
110км, РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
VW Golf

К нам Гольф вернулся!

14 сентября 2018
Volkswagen Golf

Volkswagen вернет Golf в Россию

20 августа 2018
Volkswagen Golf R

По стопам Seat: Volkswagen Golf R потеряет в мощности

09 июля 2018
Volkswagen Golf VIII

Volkswagen начал испытания нового Golf

29 мая 2018
Volkswagen Golf GTI TCR

Гоночный VW Golf GTI TCR получит дорожную версию

08 мая 2018
Volkswagen

Volkswagen назвал дату производства нового Golf

15 февраля 2018

 Новости Volkswagen Golf

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jeep Cherokee - jeep cherokee 2019 как все и не как все Тест драйв
06 декабря 2018

Jeep Cherokee
"Как все и не как все"
Mercedes-Benz A-Class - mercedes-benz a-class 2019 стал в прямом смысле очень разговорчивым
Тест драйв
03 декабря 2018

Mercedes-Benz A-Class
"Седан Mercedes-Benz A-Class стал в прямом смысле очень разговорчивым"
Volvo XC40 - volvo xc40 2018 войти в зону комфорта
Тест драйв
30 ноября 2018

Volvo XC40
"Volvo XC40: войти в зону комфорта"
Ford Mondeo, Toyota Camry - сравнительный тест ford mondeo 2015 и toyota camry 2018: в поисках водительского счастья
Сравнительный тест
21 ноября 2018

Ford Mondeo, Toyota Camry
"В поисках водительского счастья: Toyota Camry или Ford Mondeo?"

Написано новостей:

2 2 3 5 1