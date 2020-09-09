У нового Гольфа появилась версия «универсал»

Volkswagen дополнил гамму модели практичным кузовом универсал, он по традиции обозначается словом Variant

От передней части до средней стойки грузопассажирская машина аналогична хэтчбеку, но далее кузов здесь полностью оригинальный. Габаритная длина универсала — 4630 мм, на 66 мм больше, чем у аналогичной модификации Гольфа VII. Относительно хэтчбека у Variant увеличен не только задний свес, но и колесная база, она составляет 2680 мм — на 44 мм больше, чем у базовой машины семейства. Весь прирост достался задним пассажирам — у них стало больше пространства для ног.

Объем багажника относительно универсала предыдущего образца вырос незначительно — на 5 л, то есть он теперь достигает 611 л. В подполье есть еще 22 дополнительных литра полезного объема. При сложенных задних сиденьях грузовой отсек составляет 1642 л. Вместе с базовой версией универсала показали кросс-вариант Alltrack — он имеет обвес из неокрашенного пластика и повышенный клиренс. Alltrack предлагается только с системой полного привода 4Motion. Остальные технические характеристики аналогичны хэтчбеку .