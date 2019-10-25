Volkswagen представил новый Golf

Автомобиль получил матричные светодиодные фары и амбиентную подсветку салона, а также обзавелся гибридными модификациями

Начнём с диодных фар и внешности в целом. Внешне новый Golf проще всего отличить от прежнего именно по передней оптике. Отныне автомобиль оснащается только светодиодной оптикой в одном из трех вариантов. Базовый имеет восемь диодных элементов и галогеновые поворотники. На ступень выше стоит версия с 11 диодами. А топовая модификация IQ Light — это адаптивная матричная оптика с 22 диодами. Причём последний вариант обладает неким разумом ибо фары могут даже выключать сегменты светового пучка, чтобы не слепить встречных водителей.

Что касается двигателей, то в Европе будет предлагаться линейка из двух бензиновых турбо-агрегатов и одного дизеля. Также будут доступны гибридные версии. К слову, в Россию новый Golf будет поставляться лишь с двумя моторами. Базовым станет 1,6-литровый атмосферник мощностью 110 л. с., который может сочетаться как с механической коробкой передач, так и с шестиступенчатым автоматом. А старшей будет версия с прежним 1,4-литровым турбомотором TSI мощностью 150 л. с.