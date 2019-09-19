Volkswagen рассказал о Golf GTE нового поколения

Гибридный хэтчбек Volkswagen Golf GTE с двумя типами силовой установки представят до конца нынешнего года

Гибридный хэтчбек Volkswagen Golf GTE нового поколения предложат клиентам в двух модификациях. Об этом Autocar рассказал ответственный за техническое развитие член правления Volkswagen Group Франк Уэлш. По его словам, автомобиль можно будет приобрети с гибридной установкой мощностью 204 л.с. и 245 лошадиных сил. По словам топ-менеджера, в первом случае автомобиль будет продаваться без особой отделки GTE и будет выглядеть как обычный Golf.

Что касается дизайна, то новый «Гольф» будет отличаться от нынешней модели увеличенным рельефным капотом, совершенно другой оптикой, объединенной с узкой радиаторной решеткой, а также более низкой линией крыши. Фотографий салона представлена не было. Ожидается, что у хэчбека будет минимум аналоговых кнопок и механических переключателей — большинство функций можно будет контролировать при помощи большого тачскрина