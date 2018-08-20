Volkswagen Golf исчез с нашего рынка два года назад: машина, в честь которой назван целый класс, продавалась исчезающе малыми объемами, потому немцы решили не тратиться на ее поддержку в России

Но в компании решили возобновить продажи Volkswagen Golf на нашем рынке. С ростом российского рынка это вряд ли связано: хэтчбек получается слишком дорогим, чтобы взять покупателя объемами. А вот в качестве «имиджевой» модели вполне может поддержать продажи других моделей. Пришли посмотреть на VW Golf, а уехали на Volkswagen Tiguan.

Такое сравнение не случайно: ориентировочные цены на Volkswagen Golf в России будут начинаться с отметки в 1,43 миллиона рублей. А базовая версия VW Tiguan стоит от 1 399 000 рублей!

В Россию хэтчбек попадет с двумя силовыми агрегатами: бензиновым 1,4-литровым турбодвигателем мощностью 125 и 150 л.с. В пару к ним будет предлагаться исключительно 7-ступенчатый «робот».

Комплектаций предусмотрено четыре: Trendline, Comfortline, R-Line и Highline. Базовая версия неплохо оснащена: шесть подушек безопасности, климат-контроль, подогрев передних сидений, противотуманные фары и система автопарковки. В версии Comfortline добавляются светодиодные фары, датчики дождя и света, камера заднего вида и 16-дюймовые легкосплавные диски. Версия R-Line отличается от нее только агрессивным аэродинамическим обвесом, тонированными задними стеклами и иным оформлением интерьера.

Наконец, топовая версия (а она будет стоить 1,7 миллиона рублей) получила светодиодные фонари, электрический обогрев лобового стекла, виртуальную приборную панель и 17-дюймовые легкосплавные колеса. Этот вариант станет единственным с 150-сильным турбомотором. Для сравнения: самый дорогой вариант нового Kia Ceed стоит 1 459 900 рублей.

Интересно, что Volkswagen Golf, по крайней мере, в его нынешней итерации, недолго продержится на рынке: дилеры прекратят прием заказов на машину в декабре. Связано это с тем, что уже летом Volkswagen представит новое поколение своего европейского бестселлера. Доберется ли оно до России — пока неизвестно.

