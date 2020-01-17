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17 янв 2020

Названа дата дебюта Volkswagen Golf GTI

Названа дата дебюта Volkswagen Golf GTI
Автор фото: фирма-производитель

Премьера Volkswagen Golf GTI восьмого поколения состоится в начале марта на автосалоне в Женеве. Всего в гамме нового Golf будет четыре «горячих» версии

Загибайте пальцы, помимо бензинового GTI и подзаряжаемого гибрида GTE, свет увидят дизельный GTD и топ-версия R. Вся линейка будет рассекречена до конца 2020 года. Интересно, что по данным издания  Autocar, премьера Golf R состоится в июле на Фестивале скорости в британском Гудвуде, тогда как дизельный хот-хэтч покажут чуть раньше. Внешние отличия спортивных версий сведутся к иному оформлению выхлопной системы, установке более производительных тормозов и специального аэродинамического обвеса.

О технической начинке «подогретых» версий известно немного: британские СМИ считают, что Golf GTI сохранит 2,0-литровый бензиновый турбомотор EA888, но после модернизации мощность стандартной версии составит около 245 лошадиных сил. Что касается дизельной версии GTD, то такой Golf может быть электрифицирован и обзаведётся 48-вольтовым стартер-генератором. В составе силовой установки сохранится 2,0-литровый турбодизель от хэтчбека предыдущего поколения, однако её отдача возрастёт с нынешних 184 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. 

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