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26 дек 2016

Volkswagen обновил «заряженную» модификацию Golf

Volkswagen обновил «заряженную» модификацию Golf
Автор фото: фольксваген-медиа-сервисез.ком

Немецкая компания Volkswagen представила обновленную версию «заряженной» модификации одного из своих бестселлеров – хэтчбека Golf.

Спустя полтора месяца после официальной презентации рестайлинговой версии стандартного VW Golf, немецкий автопроизводитель представил и его самую мощную модификацию Golf R.

В ходе обновления немецкий хот-хэтч получил стандартный пакет изменений – фронтальная оптика в новом форм-факторе со светодиодными секциями, новая решетка радиатора с хромированными вставками, увеличенные воздухозаборники, новый комплект бамперов и т.д.. Как и в обычной версии, датчик системы круиз-контроля  у Golf R был спрятан под переднюю эмблему, чтобы не портить внешний вид автомобиля.

Под капотом рестайлингового Volkswagen Golf R установлен старый двухлитровый турбированный силовой агрегат на бензине. Однако, благодаря стараниям немецких инженеров, его мощность была увеличена с прежних 300 л.с. (380 Нм) до 310 л.с. (400 Нм). Как утверждают в компании, хэтчбек с новым двигателем способен с места набрать первые 100 км/ч всего за 4,6 секунды – на 0,3 быстрее, чем его предшественник.

При этом автомобиль сохранил систему полного привода и модификацию в кузове универсал.

В списке стандартного оборудования Golf R после рейтайлинга появился новый информационно-развлекательный комплекс, управляемый как с помощью 9,2-дюймового сенсорного экрана, так и системой жестов. Впрочем, последним способом можно регулировать только ограниченный набор параметров, в частности, громкость, температуру салона, а также управлять некоторыми функциями встроенной навигации.

Начальная стоимость новинки в комплекте с механической КПП составит от 40 675 евро (приблизительно 2 600 657 рублей по текущему курсу ЦБ РФ), а с роботизированной КПП – от 44 800 евро (около 2 864 400 рублей).

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При написании новости использовалась информация:
Мотор, Коммерсантъ, За Рулем (zr.ru)

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