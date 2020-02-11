Автомобильный портал Motorpage
11 фев 2020

Новый Polo приедет в Россию летом

Новый Polo приедет в Россию летом
Автор фото: фирма-производитель

Российские дилеры Volkswagen раскрыли сроки появления в стране нового Polo: автомобили поступят в автосалоны в июне этого года

Известно, что новый Polo будет представлять собой  некий симбиоз новой платформы и старых агрегатов.  Да, архитектура у автомобиля будет совсем иной, но моторы и трансмиссии останутся прежними:  бензиновый «атмосферник» объемом 1,6 литра мощностью 90 либо 110 лошадиных сил и 1,4-литровый двигатель с турбонаддувом, который выдает 125 сил. Первый работает в тандеме с 5-ступенчатой «механика» и 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» (для 110-сильной модификации), а второй – семиступенчатым «роботом» DSG.

Новинку будут собирать на заводе Volkswagen в Калужской области, где в настоящее время производится Polo предыдущего поколения. Ранее сообщалось, что новому Polo в базовом оснащении положены светодиодная головная оптика и задние фонари, а также медиасистема с цветным сенсорным экраном (размер – от 6,5 до 8,25 дюймов в зависимости от версии.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Polo GTS

Новый седан VW Polo «зарядили»

02 декабря 2019
Volkswagen Polo

Volkswagen отзывает все новые Polo

14 мая 2018
Volkswagen Polo

Седан Volkswagen Polo получил новую комплектацию

01 февраля 2018
Volkswagen Polo R

Volkswagen начал готовить хот-хэтч на базе нового Polo

02 ноября 2017
Volkswagen Polo

Volkswagen рассекретил новый Polo

16 июня 2017
Volkswagen Polo

Volkswagen показал кусочек нового Polo

14 июня 2017

 Новости Volkswagen Polo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta - lada vesta sw 2019 вид спереди Тест драйв
10 февраля 2020

Lada Vesta
"Менять так менять: Lada Vesta обзавелась новой агрегатной связкой"
KIA Soul - kia soul 2020 а ты точно mpv?
Тест драйв
07 февраля 2020

KIA Soul
"KIA Soul: а ты точно MPV?"
Lexus GX - lexus gx 2020
Тест драйв
05 февраля 2020

Lexus GX
"Страшно, аж жуть! обновленный Lexus GX распугивает французских аборигенов"
Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg - сравнительный тест. трудный выбор между «пакетным» mercedes-benz gle 2020 и «навороченным» volkswagen touareg 2019
Сравнительный тест
14 января 2020

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg
"Трудный выбор между «пакетным» Mercedes-Benz GLE и «навороченным» Volkswagen Touareg"

Написано новостей:

2 5 2 0 3