Новый Polo приедет в Россию летом

Российские дилеры Volkswagen раскрыли сроки появления в стране нового Polo: автомобили поступят в автосалоны в июне этого года

Известно, что новый Polo будет представлять собой некий симбиоз новой платформы и старых агрегатов. Да, архитектура у автомобиля будет совсем иной, но моторы и трансмиссии останутся прежними: бензиновый «атмосферник» объемом 1,6 литра мощностью 90 либо 110 лошадиных сил и 1,4-литровый двигатель с турбонаддувом, который выдает 125 сил. Первый работает в тандеме с 5-ступенчатой «механика» и 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» (для 110-сильной модификации), а второй – семиступенчатым «роботом» DSG.

Новинку будут собирать на заводе Volkswagen в Калужской области, где в настоящее время производится Polo предыдущего поколения. Ранее сообщалось, что новому Polo в базовом оснащении положены светодиодная головная оптика и задние фонари, а также медиасистема с цветным сенсорным экраном (размер – от 6,5 до 8,25 дюймов в зависимости от версии.