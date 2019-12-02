Новый седан VW Polo «зарядили»

В Южной Америке компания Volkswagen представила самые мощные версии местного хэтчбека Polo и родственного седана Virtus. Они получили индекс GTS

Обе новинки получили перенастроенную подвеску и бензиновый 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. (250 Н•м). Двигатель сочетается с шестиступенчатым «автоматом» и может ездить на распространенном в Южной Америке этаноле. Технические характеристики пока держатся в тайне. Внешне версия GTS отличается от стандартных исполнений 17-дюймовыми колёсами, дизайном бамперов и вставками из чёрного глянца на зеркалах заднего вида и спойлере. У хэтчбека дополнительно есть выхлопная система с двумя патрубками, тогда как у седана она спрятана.

Напомним, что Volkswagen Virtus и Polo последнего поколения построены на модульной архитектуре MQB-A0. В России с 2010 года продаётся предыдущий седан, созданный на платформе PQ25. Его самый мощный вариант (тоже турбированный 1.4) развивает 125 сил.