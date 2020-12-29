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29 дек 2020

В России запатентовали Volkswagen Polo Sport

В России запатентовали Volkswagen Polo Sport

Немецкий концерн оформил патент на популярную в России модель с интересным стайлинг-пакетом

Всем читателям Motorpage сообщаем, что в пакет входят новые колесные диски, решетка радиатора с крупными ячейками, черные зеркала, тонировка задних фонарей, спойлер и целая россыпь других дизайнерских решений. Важно отметить, что такая «пластика» доступна почти для всех комплектаций, кроме базовой. Причем стайлинг-пакет можно установить на машину с любой вариацией двигателя и трансмиссии.

К слову, тюнинг привносит и важную техническую деталь – задние дисковые тормоза. Так что они могут появиться даже на машине с базовыми агрегатами –90-сильным мотором 1.6 и 5-ступенчатой механической трансмиссией. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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