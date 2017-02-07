Пресс-служба немецкой компании Volkswagen сообщает о начале продаж новой комплектации седана Polo на российском рынке.

Российский бестселлер Volkswagen и, по совместительству, самый популярный немецкий автомобиль на российском рынке (47 702 проданных экземпляра за 2016 год) получил новую комплектацию под названием Life.

Новая версия немецкого седана построена на базе комплектации Trendline и, следовательно, включает все опции, доступные для последней. В частности, автомобиль может быть укомплектован одним из двух двигателей – 1,6-литровым «атмосферником» с отдачей 90 л.с., либо 110-сильным силовым агрегатом. Оба двигателя могут работать в паре с пятиступенчатой «механикой», однако для более мощного варианта доступен «автомат» с аналогичным количеством ступеней.

В список технического оснащения новинки входит: фронтальная оптика с лампами H7 и сдвоенными рассеивателями; электрический привод для всех стекол; центральный замок с дистанционным управлением; система обогрева для боковых зеркал, форсунок омывателя и первого ряда кресел; аудиосистема RCD 230 с комплектом из четырех динамиков, CD-приводом, интерфейсами Bluetooth, USB и AUX-IN, поддержкой формата MP3 и слотом под SD-карты.

В качестве дополнительных опций можно заказать: 65-процентную тонировку для задних стекол, систему обогрева для лобового стекла, камеру заднего вида, систему климат-контроля Climatronic, а также более продвинутую аудиосистему RCD 330 с пятидюймовым сенсорным экраном.

Официальные дилеры немецкой компании в России уже начали прем заказов на седан Polo в новой комплектации. В самом бюджетном варианте с минимальным количеством опций такой автомобиль обойдет будущему владельцу в 667900 рублей.