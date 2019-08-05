Новый Volkswagen Tiguan появится в 2022 году

Компания Volkswagen выпустит кроссовер Tiguan третьего поколения в 2022 году. Внешне и технически новинка будет существенно отличаться от нынешнего автомобиля

Как сообщает издание Autoexpress, новый Tiguan получит кузов с купеобразным силуэтом и ниспадающей линией крыши, а его внешний вид станет более агрессивным. Что касается интерьера, то здесь дизайнеры будут ориентироваться на новый Passat. В частности, кроссовер будет доступен с полностью цифровой приборной панелью и широким дисплеем мультимедийного комплекса.

Обращаясь к технической части, стоит ожидать, что кроссовер будет построен на обновленной платформе MQB, а большинство силовых агрегатов будет позаимствовано у семейства Golf следующего поколения. В частности, речь идет о двух гибридных агрегатах с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети мощностью 173 и 253 лошадиные силы.