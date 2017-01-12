Автомобильный портал Motorpage
12 янв 2017

Volkswagen привез в Детройт удлиненный Tiguan

Volkswagen привез в Детройт удлиненный Tiguan
Автор фото: неткаршоу.ком

Немецкая компания Volkswagen на своем стенде в рамках Международного автосалона в Детройте выставила удлиненную модификацию обновленного кроссовера Tiguan.

Впервые длиннобазная модификация немецкого кроссовера была представлена еще в середине декабря для китайского авторынка, где подобные автомобили пользуются большой популярностью. В сравнение со стандартной модификацией, колесная база кроссовера увеличена на 110 мм, до 2 791 мм. Также, задний свес Tiguan вырос на 116 мм, таким образом, габаритная длина этой версии составляет 4 704 мм.

Сейчас же VW представил версию Tiguan L для реализации на североамериканском авторынке. Однако, стоит отметить, что в США будет представлен не полный аналог китайской версии. Так, в каталоге американских дилеров автомобиль будет значиться без литеры «L» в названии.

Кроме того, если в КНР поставляется исключительно пятиместная модификация кроссовера, то в США будет продаваться и «семейный» вариант с третьим рядом кресел. При этом, в переднеприводной версии кроссовера дополнительные сиденья установлены по умолчанию, тогда как для версии с полным приводом их придется докупать отдельно.

Радикальным отличием американской модификации от китайской стала урезанная моторная гамма. Если в Китае клиенту на выбор будут предложены четыре двигателя, то в США – всего один. Речь идет о турбированном четырехцилиндровом TSI с рабочим объемом два литра и мощностью 184 л.с., который продается в комплекте с безальтернативной 8-ступенчатой автоматической КПП.

Серийное производство новинки для североамериканского авторынка будет налажено на предприятии компании в Мексике, несмотря на все заявления нового президента США Дональда Трампа.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
АвтоВести, Мотор, Авторевю

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen завершает серийное производство первого поколения Tiguan

19 декабря 2016

Volkswagen опубликовал российские цены нового Tiguan

16 декабря 2016

Volkswagen сделал удлиненную модификацию нового Tiguan

15 декабря 2016

Volkswagen запустил серийное производство нового Tiguan в России

22 ноября 2016

Volkswagen подтвердил информацию о неисправных кроссоверах Tiguan

14 ноября 2016

Росстандарт начал проверку информации о неисправных Volkswagen Tiguan

11 ноября 2016

 Новости Volkswagen Tiguan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

УАЗ Patriot - uaz patriot 2016 по долинам и по взгорьям Тест драйв
11 января 2017

УАЗ Patriot
"По долинам и по взгорьям"
Datsun on-Do - datsun on-do 2014 скромность и достоинство
Тест драйв
09 января 2017

Datsun on-Do
"Скромность и достоинство"
Ford Kuga - ford kuga 2008 редкий зверь
Вторичный рынок
30 декабря 2016

Ford Kuga
"Редкий зверь"
Infiniti Q30 - infiniti q30 2016 единый в трёх лицах
Тест драйв
28 декабря 2016

Infiniti Q30
"Един в трёх лицах"

Написано новостей:

1 7 9 8 0