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27 фев 2019

Укорам вопреки

Укорам вопреки
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen везет в Женеву кроссовер Touareg с мощнейшим турбодизелем. Аналогичный мотор располагается под капотами Audi SQ7 и Bentley Bentayga. Правда, в случае с Volkswagen он может иметь несколько иную компоновку

Новый двигатель будет самым мощным в линейке всех дизельных агрегатов для Volkswagen Touareg. Это 4,0-литровый блок с индексом EA898 и конфигурацией V8, который обладает мощностью 421 л.с. и крутящим моментом 900 Нм. Для сравнения: битурбированный дизель V10 объемом 5,0 литра на машине первого поколения обладал мощностью 309 л.с., а его крутящий момент достигал 750 Нм.

Однако нельзя говорить о том, что новый мотор V8 копирует установленные на Audi SQ7 и Porsche Panamera агрегаты. В пресс-релизе Volkswagen ничего не говорит о типе наддува мотора. Вероятно, в двигатель были внесены какие-то изменения. Что касается оснащения, то кроссовер обзаведется пневмоподвеской, дисками R19, а также деревянными вставками в интерьере. Публичная презентация машины состоится в начале марта на Женевском автосалоне, в Европе машина будет продаваться с мая. Перспективы выхода на российский рынок пока не обозначены.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, motor

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