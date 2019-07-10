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10 июл 2019

С конвейера сошел последний Volkswagen Beetle

С конвейера сошел последний Volkswagen Beetle
Автор фото: фирма-производитель

На заводе в мексиканском Пуэбле завершилась сборка хэтчбека Volkswagen Beetle, который на местном рынке называли Vocho. Последний из произведенных экземпляров станет частью экспозиции музея

С момента появления модели на рынке в конце 30-х годов прошлого века она была произведена в количестве 21,5 миллиона экземпляров. «Народный» автомобиль собирали на нескольких предприятиях, в том числе в Германии и Мексике, причем завод Пуэбле с 1967 года обеспечивал хэтчбеками Beetle всю Латинскую Америку.

Любопытно, что с 2003 года в Мексике стали выпускать обновленные Beetle New, при том до этого года на мексиканском заводи собирали легендарный классический жук.  Кстати, прощальная партия будет состоять из 5961 автомобилей особой ограниченной серии Final Edition, последний из которых отправится в музей.

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