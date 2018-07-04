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4 июл 2018

Volkswagen превратит Beetle в электромобиль

Volkswagen превратит Beetle в электромобиль

Судьба Volkswagen Beetle была предрешена еще в прошлом году: нишевый хэтчбек снимут с производства в конце этого года из-за низкого спроса. Но фанатам расстраиваться не стоит: через пару лет «Жук» может переродиться.

Новое поколение Volkswagen Beetle должен стать полностью электрическим и четырехдверным. Окончательное решение будет принято через 2-3 года после вывода на рынок автомобилей семейства I.D., то есть после 2022 года.

По словам источников английского Autocar, шеф-дизайнер марки Клаус Бишофф уже нарисовал несколько скетчей нового Beetle и сейчас все ждут решения маркетологов.

Если проект получит одобрение, то новое поколение Volkswagen Beetle будет построено на платформе MEB, которая специально разрабатывалась для электромобилей. На ней же построены автомобили семейства I.D.: хэтчбек, кроссовер и минивэн. Всего немецкая компания намерена вывести на рынок не менее 15 электрических моделей на платформе MEB.
 

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При написании новости использовалась информация:
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