На Volkswagen подали в суд из-за слишком «прожорливых» моторов

Речь идет о 2,0-литровом турбированном агрегате серии EA888, который устанавливается на множество моделей Volkswagen и Audi

Группа владельцев подала коллективный иск в США, утверждая, что двигатель потребляет чрезмерное количество масла. По версии истцов, причиной могут быть дефектные поршневые кольца, из-за которых масло попадает в камеры сгорания. В результате, образуется нагар, способный привести к заклиниванию клапана вентиляции картерных газов и повышению давления в картере. Это, как утверждается в материалах дела, может вызвать повреждение прокладок и уплотнений.

В числе возможных последствий владельцы называют утечки масла, трещины в пластиковых поддонах, проблемы с крышками ГРМ и загрязнение свечей зажигания. Некоторые автомобилисты сообщают о неровной работе двигателя, появлении предупреждающих сигналов на панели приборов и ухудшении динамики. Другие отмечают необходимость регулярно доливать масло между плановыми сервисами.

В иске перечислены модели 2018-2026 годов выпуска. Со стороны Volkswagen – это Volkswagen Tiguan, Volkswagen Atlas, Passat и Jetta GLI. Среди автомобилей Audi указаны Audi Q3, Audi Q5 и Audi Q7.

Истцы утверждают, что проблема должна устраняться по гарантии, однако дилеры якобы ограничиваются заменой отдельных компонентов на аналогичные детали, которые также называют дефектными. Ситуация усугубляется и тем, что рыночная стоимость модели на вторичном рынке начала заметно снижаться после информации о судебном иске.