Автомобильный портал Motorpage
24 фев 2026

Volkswagen переосмыслен забытый концепт Golf GTI Roadster с V6

Volkswagen переосмыслен забытый концепт Golf GTI Roadster с V6
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen в честь 50-летия серии GTI решила напомнить о концептах, которые навсегда остались за пределами серийного производства. Одним из них стал Volkswagen Golf GTI Roadster, впервые показанный более десяти лет назад и возвращенный сейчас в медиапространство с обновленным дизайном

Изначально Golf GTI Roadster был разработан в 2014 году как виртуальный автомобиль для игры Gran Turismo 6. Инженеры и дизайнеры получили полную свободу в разработке концепта и создали необычную интерпретацию хэтчбека. GTI Roadster лишился крыши и задних сидений, получил оригинальный кузов с дверями-бабочками и массивное антикрыло.

Модель оснащается V6 объемом 3,0 литра и мощностью 503 л.с. Крутящий момент передавался на все четыре колеса (полный привод 4Motion) через 7-ступенчатую роботизированную коробку DSG. Разгон до 100 км/ч занимал 3,6 секунды. Максимальная скорость – 309 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
volkswagen-newsroom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen назвала свой новый пикап в честь экзотической птицы

05 февраля 2026

Volkswagen готовит для китайского рынка 5 новых моделей

30 января 2026

Volkswagen решил переименовать электрокроссовер ID.4 в ID Tiguan

27 января 2026

Появились изображения интерьера полноразмерного кроссовера Volkswagen ID. Era 9X

20 января 2026
Volkswagen Magotan

Volkswagen Magotan получил 321-сильную гибридную силовую установку

15 января 2026
Volkswagen ID.Unix 07

Появились подробности о новом седане Volkswagen ID.Unix 07

30 декабря 2025

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS75 Plus - changan cs75 plus (2026) держать себя в тонусе Тест драйв
23 февраля 2026

Changan CS75 Plus
"Держать себя в тонусе"
Evolute I-Joy - evolute i-joy (2026) электричество и змей горыныч
Тест драйв
16 февраля 2026

Evolute I-Joy
"Электричество и Змей Горыныч"
Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) утилитарный, но не аскетичный
Тест драйв
09 февраля 2026

Foton Tunland G7
"Утилитарный, но не аскетичный"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 7 8