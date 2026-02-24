Volkswagen переосмыслен забытый концепт Golf GTI Roadster с V6

Компания Volkswagen в честь 50-летия серии GTI решила напомнить о концептах, которые навсегда остались за пределами серийного производства. Одним из них стал Volkswagen Golf GTI Roadster, впервые показанный более десяти лет назад и возвращенный сейчас в медиапространство с обновленным дизайном

Изначально Golf GTI Roadster был разработан в 2014 году как виртуальный автомобиль для игры Gran Turismo 6. Инженеры и дизайнеры получили полную свободу в разработке концепта и создали необычную интерпретацию хэтчбека. GTI Roadster лишился крыши и задних сидений, получил оригинальный кузов с дверями-бабочками и массивное антикрыло.

Модель оснащается V6 объемом 3,0 литра и мощностью 503 л.с. Крутящий момент передавался на все четыре колеса (полный привод 4Motion) через 7-ступенчатую роботизированную коробку DSG. Разгон до 100 км/ч занимал 3,6 секунды. Максимальная скорость – 309 км/ч.