Volkswagen готовит для китайского рынка 5 новых моделей

Volkswagen сообщил о запуске производства новой архитектуры CEA, разработанной специально для китайского рынка в сотрудничестве с компанией Xpeng. Немецкий автопроизводитель собирается представить до 5 новых моделей на этой платформе уже в 2026 году

Архитектура CEA будет применяться на моделях разных классов, от компактных до более крупных. Она предназначена для автомобилей с любыми типами силовых установок, включая полностью электрические версии, гибриды и с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Ее главная особенность заключается в том, что вся электроника управляется централизованной высокопроизводительной системой. Это позволяет сократить количество электронных блоков управления примерно на треть и повысить общую надежность архитектуры. Вдобавок система получит возможность управления через искусственный интеллект, который будет реализован через голосового помощника.