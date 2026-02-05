Volkswagen назвала свой новый пикап в честь экзотической птицы

Volkswagen опубликовала тизер нового пикапа Tukan, который будет продаваться на рынке Южной Америки. По словам представителей бренда, название Tukan отсылает к одноименной птице, одной из самых узнаваемых представительниц местной фауны

Производство новинки запланировано на 2027 год и будет организовано на заводе Volkswagen в Сан Жозе дос Пиньяис в штате Парана. Данная модель станет первым пикапом Volkswagen, разработанным для бразильского рынка.

На единственном изображении можно заметить, что получила пластиковый обвес, традиционные дверные ручки, рейлинги на крыше и небольшую грузовую платформу. Предполагает, что по габаритам Tukan сопоставим с Ram Rampage.

Пикап может получить либо атмосферный мотор объемом 1,6 литра, либо турбированный двигатель 1,4 TSI от кроссовера T-Cross. Оба агрегата выпускаются на том же предприятии в Паране.

