Появились изображения интерьера полноразмерного кроссовера Volkswagen ID. Era 9X

Эта модель является результатом совместной работы немецкого бренда и китайского концерна SAIC и представляет собой полноразмерный кроссовер с гибридной установкой EREV

Судя по опубликованным изображениям в сети, центральное место в салоне займет крупный тачскрин информационно-развлекательной системы, который одновременно служит и приборной панелью. Вероятно, дополнительно автомобиль получит и проекционный экран на лобовое стекло. Селектор коробки передач размещен на рулевой колонке, а в центральной консоли предусмотрены площадка для беспроводной зарядки и вместительное отделение для мелочи.

Volkswagen ID. Era 9X получил шестиместный салон с раздельными креслами второго ряда. Можно сказать, что это стало уже стандартом для сегмента полноразмерных SUV в Китае. Комплектоваться кроссовер будет колесными дисками диаметром 20 или 21 дюйм.

Модель оснащена последовательной гибридной установкой EREV. Она включает 1,5-литровый турбомотор и один или два электродвигателя в зависимости от модификации. Заявленный запас хода на электротяге – 340 км.

