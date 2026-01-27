Volkswagen решил переименовать электрокроссовер ID.4 в ID Tiguan

Volkswagen официально запускает масштабную реформу в системе наименований своих электромобилей. Первым шагом станет переименование популярного электрического кроссовера ID.4, который уже в этом году выйдет на рынок под новым названием ID Tiguan.

Смена нейминга будет сопровождаться рестайлингом. Обновленная версия получит новый дизайн, приближенный к классическому бензиновому Tiguan, а также будет сопоставима с ним по стоимости. Об изменениях в оснащении и силовой установке пока не сообщается.

Отказ от цифровых индексов в серии ID станет частью более широкой стратегии. В Volkswagen признают, что сложные аббревиатуры и абстрактные обозначения создавали путаницу, тогда как привычные имена вроде Golf, Tiguan и Polo обладают сильной узнаваемостью и исторической ценностью для бренда. Как и в случае с ID Tiguan, ренейминг моделей будет происходить постепенно с приходом крупных обновлений или сменой поколений.