Автомобильный портал Motorpage
27 янв 2026

Volkswagen решил переименовать электрокроссовер ID.4 в ID Tiguan

Volkswagen решил переименовать электрокроссовер ID.4 в ID Tiguan
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen официально запускает масштабную реформу в системе наименований своих электромобилей. Первым шагом станет переименование популярного электрического кроссовера ID.4, который уже в этом году выйдет на рынок под новым названием ID Tiguan.

Смена нейминга будет сопровождаться рестайлингом. Обновленная версия получит новый дизайн, приближенный к классическому бензиновому Tiguan, а также будет сопоставима с ним по стоимости. Об изменениях в оснащении и силовой установке пока не сообщается.

Отказ от цифровых индексов в серии ID станет частью более широкой стратегии. В Volkswagen признают, что сложные аббревиатуры и абстрактные обозначения создавали путаницу, тогда как привычные имена вроде Golf, Tiguan и Polo обладают сильной узнаваемостью и исторической ценностью для бренда. Как и в случае с ID Tiguan, ренейминг моделей будет происходить постепенно с приходом крупных обновлений или сменой поколений.

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

Комментарии к новости

Последние новости

...

Появились изображения интерьера полноразмерного кроссовера Volkswagen ID. Era 9X

20 января 2026
Volkswagen Magotan

Volkswagen Magotan получил 321-сильную гибридную силовую установку

15 января 2026
Volkswagen ID.Unix 07

Появились подробности о новом седане Volkswagen ID.Unix 07

30 декабря 2025
Volkswagen Passat ePro

Volkswagen готовит для Китая гибридный Passat с запасом хода 1300 км

24 декабря 2025
Volkswagen ID.Unyx 08

Volkswagen готовит для Китая электрический кроссовер с запасом хода 730 км

23 декабря 2025
Volkswagen Polo Black Edition [UK] (2025)

Volkswagen поставил крест на бензиновых компактных моделях в Европе

22 декабря 2025

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Outback - subaru outback (2022) японский полноприводный универсал Тест драйв
26 января 2026

Subaru Outback
"Японский полноприводный универсал"
Jetour T2 - jetour t2 discovery (2024) для города и бездорожья
Тест драйв
20 января 2026

Jetour T2
"Для города и бездорожья"
Honda Crider - honda crider (2018) японское имя, китайское исполнение
Тест драйв
13 января 2026

Honda Crider
"Японское имя, китайское исполнение"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 7 8 2