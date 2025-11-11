Volkswagen готовит 5-метровый электрокроссовер ID.Unyx 08 с запасом хода 700 километров

Китайский Минпром опубликовал первые изображения крупного электрокроссовера Volkswagen ID.Unyx 08. Новая модель станет самым большим представителем семейства ID и будет доступна в версиях с задним и полным приводом

Модель получила узкую головную оптику, подсвечивающиеся логотипы спереди и сзади, а также безрамочные двери с выдвижными ручками. Известно, что длина кузова составляет примерно 5 м. Комплектуется кроссовер колесными дисками диаметром 21 дюйм. Кроме этого, в арсенале ID.Unyx 08 имеется интеллектуальная система автопарковки, способная самостоятельно припарковать автомобиль после выхода водителя, а также цифровой ассистент на базе искусственного интеллекта и поддержка обновлений программного обеспечения “по воздуху”.

Базовая модификация оснащается задним электромотором мощностью 313 л.с. В версии с полным приводом добавлен передний двигатель на 190 л.с. Обе модификации получили литий-железо-фосфатные батареи от CATL с запасом хода более 700 км по циклу CLTC.