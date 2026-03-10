Volkswagen показал салон электрического кроссовера ID. Unyx 08 для Китая

Компания Volkswagen показала интерьер нового электрического кроссовера ID. Unyx 08. Эта модель разработана специально для китайского рынка и заметно отличается от глобальных моделей немецкого бренда. Кроссовер создан в рамках совместного предприятия Volkswagen Anhui при участии китайской компании Xpeng

Главной особенностью салона стал практически полный отказ от традиционных кнопок. На передней панели расположились два сенсорных дисплея диагоналями 14,96 дюйма каждый с разрешением 2.4K. Дополнительно установлен экран «приборки» размером 10,25 дюйма. При этом часть физических элементов управления сохранена на рулевом колесе и дверных панелях.

Среди других особенностей салона можно отметить панорамную стеклянную крышу площадью 1,74 кв.м. Ее прозрачность можно регулировать в 10 режимах с помощью голосовых команд или через сенсорный экран. В оснащение также входят две беспроводные зарядки для смартфонов, аудиосистема с 20 динамиками и кожаные сиденья с электрорегулировками.

Длина ID. Unyx 08 составляет 5 м, а колесная база чуть больше 3 м. Заявленный объем багажника со сложенными задними сиденьями – 1845 л. Volkswagen ID. Unyx 08 будет предлагаться в версиях с одним или двумя электромоторами. Покупателям предложат батареи емкостью 82 или 95 кВт*ч. Максимальный запас хода – 730 км по циклу CLTC.

