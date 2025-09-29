Автомобильный портал Motorpage
29 сен 2025

Volkswagen начнет экспортировать китайские модели на международные рынки

Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen выведет на зарубежные рынки автомобили, созданные для Китая. Уже в ноябре 2025 года в странах Ближнего Востока стартуют продажи седанов Magotan и Sagitar, собранных в рамках партнерства VW с FAW. При этом Magotan представляет собой китайский аналог европейского Passat, а Sagitar технически очень похож на Jetta

В дальнейшем экспорт коснется и самого бренда Jetta, который уже официально представлен на российском рынке. Данная марка официально будет представлена в странах Центральной Азии. Все автомобили проходят адаптацию к требованиям зарубежных стран, но технические детали пока держатся в секрете.

Однако это не значит, что китайский рынок оставят без эксклюзивов. Jetta готовится к запуску четырех новых моделей в бюджетном сегменте. Их стоимость не превысит 100 000 юаней (1 170 000 рублей). Первая новинка выйдет в 2026 году. В целом, согласно планам VW, на китайском рынке к 2030 году представят 30 новых электрокаров и 20 автомобилей с ДВС.

При написании новости использовалась информация:
voi.id

