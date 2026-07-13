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13 июл 2026

Volkswagen готовит спортивный электроседан ID. Unyx 09 мощностью почти 500 л.с.

Volkswagen готовит спортивный электроседан ID. Unyx 09 мощностью почти 500 л.с.

Volkswagen готовится вывести на рынок новый электрический седан ID. Unyx 09, созданный совместно с китайской компанией Xpeng. Местный Минпромторг опубликовал изображения и некоторые технические характеристики будущей новинки

Новинка будет доступна в двух модификациях. Базовая версия оснащается одним электромотором на задней оси мощностью 308 л.с. Для тех, кому требуется больше «драйва», предложат полноприводную версию с дополнительным передним электромотором мощностью 188 л.с. Суммарная мощность такой силовой установки достигает 496 л.с. Независимо от модификации максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Все версии получат литий-железо-фосфатные аккумуляторы производства CATL. По предварительной информации, электроседан оснастят батареей емкостью 82 или 95 кВт*ч, аналогичные тем, что устанавливаются на ID. Unyx 08.

По своим размерам ID. Unyx 09 превосходит Volkswagen ID.7. Длина седана составляет 5081 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1526 мм, а колесная база – 3030 мм. В зависимости от версии снаряженная масса варьируется от 2207 до 2307 кг.

Внешность ID. Unyx 09 выполнена в более спортивном стиле, чем у других электрических моделей марки. Седан получил двухъярусную переднюю оптику, характерный профиль с покатой линией крыши, панорамную стеклянную крышу, колесные диски диаметром 20 или 21 дюйм, а также узкие задние фонари с подсвеченным логотипом Volkswagen по центру.
 

При написании новости использовалась информация:
Autohome

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