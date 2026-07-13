Volkswagen готовит спортивный электроседан ID. Unyx 09 мощностью почти 500 л.с.

Volkswagen готовится вывести на рынок новый электрический седан ID. Unyx 09, созданный совместно с китайской компанией Xpeng. Местный Минпромторг опубликовал изображения и некоторые технические характеристики будущей новинки

Новинка будет доступна в двух модификациях. Базовая версия оснащается одним электромотором на задней оси мощностью 308 л.с. Для тех, кому требуется больше «драйва», предложат полноприводную версию с дополнительным передним электромотором мощностью 188 л.с. Суммарная мощность такой силовой установки достигает 496 л.с. Независимо от модификации максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Все версии получат литий-железо-фосфатные аккумуляторы производства CATL. По предварительной информации, электроседан оснастят батареей емкостью 82 или 95 кВт*ч, аналогичные тем, что устанавливаются на ID. Unyx 08.

По своим размерам ID. Unyx 09 превосходит Volkswagen ID.7. Длина седана составляет 5081 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1526 мм, а колесная база – 3030 мм. В зависимости от версии снаряженная масса варьируется от 2207 до 2307 кг.

Внешность ID. Unyx 09 выполнена в более спортивном стиле, чем у других электрических моделей марки. Седан получил двухъярусную переднюю оптику, характерный профиль с покатой линией крыши, панорамную стеклянную крышу, колесные диски диаметром 20 или 21 дюйм, а также узкие задние фонари с подсвеченным логотипом Volkswagen по центру.

