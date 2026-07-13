Volkswagen признал главную проблему и готовится к новой волне масштабной экономии

По словам главы Volkswagen Group Оливера Блюма, модели компании пользуются высокой популярностью, однако существующий уровень затрат не позволяет получать желаемую прибыль

Руководитель концерна подчеркнул, что Volkswagen намерен продолжить сокращение расходов по всем направлениям. Для повышения эффективности компания сосредоточится на наиболее востребованных и прибыльных моделях, одновременно уменьшая сложность производства.

Ранее Volkswagen Group уже представила масштабный план реструктуризации, который предусматривает сокращение модельного ряда до 50%. Кроме того, количество комплектаций и модификаций для оставшихся моделей планируется уменьшить на 25%, что должно снизить производственные издержки. Кроме того, концерн намерен уменьшить годовой объем выпуска автомобилей до 9 миллионов шт., что на 1 миллион меньше текущего уровня. По информации немецких СМИ, под угрозой закрытия находятся заводы в Цвиккау, Эмдене, Ганновере и Неккарзульме. Однако Volkswagen Group пока официально не подтверждает эти сообщения.

Не получила подтверждения и информация о возможном расширении программы сокращения персонала. На сегодняшний день концерн объявил о сокращении 50 000 рабочих мест, тогда как некоторые немецкие СМИ сообщают, что в перспективе число увольнений может увеличиться до 120 000 человек.

Пока единственным брендом концерна, прокомментировавшим программу оптимизации отдельно, стала Skoda. Представители чешской марки заявили, что изменения не оказывают немедленного влияния на деятельность компании, а все ее предприятия продолжают работать на полной мощности.