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9 июл 2026

Volkswagen отказалась от газонокосилок. За солнечной электростанцией теперь ухаживают 100 овец

Volkswagen отказалась от газонокосилок. За солнечной электростанцией теперь ухаживают 100 овец

Volkswagen внедрила необычное решение на своем заводе в Познани в Польше. Вместо традиционных газонокосилок за территорией солнечной электростанции теперь следят 100 овец

По замыслу компании, овцы будут находиться на территории до осени. Такой подход позволяет отказаться от использования техники, одновременно создавая для животных комфортные условия благодаря тени от солнечных панелей и просторной территории для выпаса.

Проект реализуется совместно с Познанским университетом естественных наук. Специалисты изучают влияние выпаса овец на биоразнообразие, качество почвы, растительность, благополучие животных и местный микроклимат. Кроме того, исследователи хотят выяснить, насколько эффективно солнечные панели защищают животных от перегрева.

В Volkswagen отмечают, что подобная практика относится к направлению агривольтаики, которое объединяет солнечную энергетику и сельское хозяйство. Такой подход помогает не только снизить затраты на обслуживание территории, но и повысить экологическую ценность подобных объектов.

Всего на территории находится 31 тыс. солнечных панелей. Сообщается, что в солнечные дни электростанция полностью обеспечивает предприятие электроэнергией, а в течение года покрывает около четверти его общего энергопотребления.

При написании новости использовалась информация:
Reuters

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