Volkswagen показал суперкар, который пока существует только в мечтах дизайнеров

Компания Volkswagen представила необычный концепт электрического суперкара ID.DIN T14. Проект разработал дизайнер Фабиан Райц во время стажировки в дизайн-центре бренда, а затем эскизы превратили в полноценный масштабный макет

Руководитель подразделения дизайна Volkswagen Group Андреас Миндт назвал концепт смелой работой, отметив его выразительный графический стиль и уникальные пропорции. Внешность ID.DIN T14 выполнена в необычной для марки стилистике. Концепт получил панорамное лобовое стекло, низкий дорожный просвет, массивный задний диффузор и воздухозаборники на крыльях. В оформлении можно заметить отдельные черты Audi Concept C, однако новинка выглядит более спортивно.

Несмотря на высокий уровень проработки, ID.DIN T14 остается исключительно дизайнерским экспериментом. В Volkswagen не рассматривают возможность запуска концепта в серийное производство, однако проект, вероятно, послужит вдохновением для будущих моделей бренда.