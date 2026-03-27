Автомобильный портал Motorpage
27 мар 2026

Volkswagen переделывает интерьеры своих автомобилей и убирает сенсорные кнопки

Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen решила пересмотреть подход к разработке интерьеров после волны критики со стороны клиентов. Руководство бренда признало, что ставка на сенсорные кнопки и новую эргономику оказалась ошибочной

Наиболее заметно проблемы проявились в Volkswagen Golf Mk8 и ранних моделях электрической линейки ID. Вместо привычных кнопок водители получили сенсорные ползунки для климат-контроля и сложные интерфейсы, требующие отвлечения внимания от дороги.

Глава компании Томас Шефер отметил, что прежний подход был ориентирован на функционал, а не на удобство использования. В результате, автомобили стали технологичнее на бумаге, но менее «дружелюбными» в реальной эксплуатации.

Теперь в компании вводят новое правило, согласно которому ключевые элементы управления должны быть интуитивными. Это касается даже таких базовых вещей, как дверные ручки, кнопка запуска двигателя и другое. По словам руководства, физические кнопки и понятная логика взаимодействия станут обязательными элементами.
 

При написании новости использовалась информация: carscoops
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Написано новостей:

3 6 9 8 5