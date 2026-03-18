Автомобильный портал Motorpage
18 мар 2026

Появились первые подробности об электрической альтернативе Volkswagen T-Cross

Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen опубликовала первые подробности о серийной версии нового электрокроссовера ID. Cross, который станет альтернативой бензинового Volkswagen T-Cross

Новинка получит один электромотор мощностью 116, 135 и 211 л.с. в зависимости от версии. Привод – исключительно передний. Емкость аккумулятора составит 37 или 52 кВт*ч. Заявленный максимальный запас хода – 420 км. Предусмотрена и поддержка быстрой зарядки мощностью до 105 кВт.

Судя по опубликованным изображениям, дизайн электрического ID. Cross в целом повторяет внешний облик T-Cross. Отличия кроются в иных бамперах и вставке под решетку радиатора. Габариты кузова: длина — 4153 мм, ширина — 1794 мм, высота — 1581 мм, а колесная база – 2601 мм. Объем багажника – 1340 мм. Изображений интерьера пока нет, но ожидается салон в стиле нового ID.Polo.

Комментарии к новости

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

