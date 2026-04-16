Volkswagen исправил главный недостаток ID.3

Volkswagen представил обновлённый электрический хэтчбек ID.3 Neo, в котором компания фактически признала ошибки прошлого и вернула привычную эргономику

Модель избавилась от сенсорных кнопок, вызывавших критику пользователей. Вместо них под дефлекторами вентиляции появился ряд физических клавиш для управления системой климат-контроля. Аналогичные изменения коснулись и рулевого колеса, где теперь используются классические кнопки вместо сенсорных панелей. Здесь также появились кнопки стеклоподъемников на дверных картах и «крутилка» управления громкостью звука на центральном тоннеле. Кроме этого, увеличилась диагональ приборной панели с 5.3 до 10.25 дюймов и добавлена новая графика интерфейса. Внешние изменения свелись к иным фарам, переднему бамперу и дизайну колесных дисков.

ID.3 Neo построен на платформе MEB+. Хэтчбек комплектуется одним электромотором мощностью 168, 188 или 228 л. с. в зависимости от версии. Привод – задний. Покупателям предложены батареи емкостями 50, 58 и 79 кВт·ч. Заявленный максимальный запас хода достигает 630 км. Сообщается, что с помощью быстрой зарядки можно «заправиться» с 10% до 80% за 26–29 минут.