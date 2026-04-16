16 апр 2026

Volkswagen исправил главный недостаток ID.3

Volkswagen представил обновлённый электрический хэтчбек ID.3 Neo, в котором компания фактически признала ошибки прошлого и вернула привычную эргономику

Модель избавилась от сенсорных кнопок, вызывавших критику пользователей. Вместо них под дефлекторами вентиляции появился ряд физических клавиш для управления системой климат-контроля. Аналогичные изменения коснулись и рулевого колеса, где теперь используются классические кнопки вместо сенсорных панелей. Здесь также появились кнопки стеклоподъемников на дверных картах и «крутилка» управления громкостью звука на центральном тоннеле. Кроме этого, увеличилась диагональ приборной панели с 5.3 до 10.25 дюймов и добавлена новая графика интерфейса. Внешние изменения свелись к иным фарам, переднему бамперу и дизайну колесных дисков.

ID.3 Neo построен на платформе MEB+. Хэтчбек комплектуется одним электромотором мощностью 168, 188 или 228 л. с. в зависимости от версии. Привод – задний. Покупателям предложены батареи емкостями 50, 58 и 79 кВт·ч. Заявленный максимальный запас хода достигает 630 км. Сообщается, что с помощью быстрой зарядки можно «заправиться» с 10% до 80% за 26–29 минут.

Последние новости

...

Volkswagen переделывает интерьеры своих автомобилей и убирает сенсорные кнопки

27 марта 2026
Volkswagen Atlas

Новый Volkswagen Atlas получит шесть экранов в салоне

20 марта 2026

Появились первые подробности об электрической альтернативе Volkswagen T-Cross

18 марта 2026
Volkswagen ID. Unyx 08

Volkswagen показал салон электрического кроссовера ID. Unyx 08 для Китая

10 марта 2026
Volkswagen Golf 9

Volkswagen показал первый тизер Golf 9-го поколения

06 марта 2026

На Volkswagen подали в суд из-за слишком «прожорливых» моторов

04 марта 2026

Главные темы на MotorPage

JAC T9 - jac t9 (2024) дизель, рама, полный привод Тест драйв
16 апреля 2026

JAC T9
"Дизель, рама, полный привод"
Jaecoo J6 - jaecoo j6 (2026) друг человека
Тест драйв
13 апреля 2026

Jaecoo J6
"Друг человека"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"
JAC RF8 - jac rf8 (2026) женатики оценят
Тест драйв
03 апреля 2026

JAC RF8
"Женатики оценят"

