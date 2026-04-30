30 апр 2026

Volkswagen представил доступный электрокар ID. Polo

Volkswagen вывел на рынок новый электрический хэтчбек Volkswagen ID. Polo, который займет роль самого доступного электромобиля марки с ценником в 25 000 евро (2,2 млн рублей)

Несмотря на появление электрической версии, традиционный бензиновый Polo останется в продаже. При этом ID. Polo представляет собой полностью новую разработку с оригинальной архитектурой и дизайном. Габариты составляют 4053 мм в длину, 1816 мм в ширину и 1530 мм в высоту при колесной базе 2600 мм. Автомобиль получился чуть короче, но шире традиционной версии.

В салоне компания вернула физические кнопки, отказавшись от сенсорных элементов управления, которые вызывали недовольства у многих владельцев модели. В оснащение входят цифровая «приборка» на 10 дюймов и мультимедийная система с тачскрином на 13 дюймов. Объем багажника составляет 441 литр.

Модель построена на платформе MEB+ и оснащена одним электромотором мощностью 114 л.с., 133 л.с. и 208 л.с. в зависимости от модификации. Привод – передний. Позже появится версия GTI мощностью 223 л.с. На выбор доступны аккумуляторы емкостью 37 кВт·ч и 52 кВт·ч, обеспечивающие запас хода до 329 и 455 км соответственно. Также есть поддержка быстрой зарядки мощностью до 105 кВт. Заявляется, что справиться с 10% до 80% можно за примерно за 25 минут.
 

