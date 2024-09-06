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6 сен 2024

Анонсирован новый электроседан Volvo ES90

Анонсирован новый электроседан Volvo ES90
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo опубликовала тизерное видео нового электрического седана ES90. Продажи автомобиля запланированы на следующий год

В коротком видеоролике можно разглядеть только профиль автомобиля, который практически полностью совпадает с седаном S90. Выделяется только иная линия крыши. Вероятно, с приходом электрического ES90, топливный S90 также переживет смену поколения с новым дизайном на манер XC90. Ожидаемые габариты: 4,99 м в длину, 1,94 м в ширину, 1,54 м в высоту и 3,1 м колесной базы.

О силовой установке пока информации нет, но предполагается, что она будет позаимствована у платформенного EX90. Речь идет об одно- или двухмоторных компоновках мощностями 279, 408 и 517 л.с. в зависимости от комплектации. Емкость аккумулятора составит 111 кВт*ч. Предполагаемый запас хода - до 600 км по циклу WLPT.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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