Площадкой для сборки автомобилей Lynk&Co для европейского рынка станет бельгийский завод Volvo в Генте. Сборку машин здесь организуют до конца следующего года.

В принципе, об этом неофициально говорили еще в прошлом году. Lynk&Co был создан компанией Geely для производства «подключенных» автомобилей, ориентированных на молодую аудиторию. Volvo также входит в Geely. К тому же, в основе первых моделей Lynk&Co лежит платформа CMA, на которой построен кроссовер Volvo XC40, а именно его собирают в Бельгии.

В Китае продажи первой модели Lynk&Co, кроссовера 01, стартовали в декабре прошлого года. Сами создатели называют модель не иначе как «самый подключенный», в Китае на него действует пожизненная гарантия и предоставлен безлимитный интернет.

Звание самого подключенного создатели машины присвоили кроссоверу потому что, машина не только постоянно подключена к Интернету, но и может общаться с другими такими же кроссоверами, в Lynk&Co даже сравнивают 01 со смартфоном.

Кроссовер получился очень дорогим: в зависимости от комплектации он стоит 27-31 тысячу долларов. Первая партия Limited Edition из шести тысяч машин, которая еще дороже, разошлась всего за две минуты (если точнее — за 137 секунд). Продажи автомобилей Lynk&Co ведет через интернет, хотя и планирует развернуть в Китае собственную дилерскую сеть.

Машина оснащается 2-литровым турбодвигателем Volvo мощностью 190 л.с., но скоро появится еще и 1,5-литровый трехцилиндровый (150 л.с.), а также гибридные силовые установки. В зависимости от комплектации Lynk&Co 01 может быть переднее- или полноприводным и оснащается либо 6-ступенчатым «автоматом», либо 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.