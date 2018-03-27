Автомобильный портал Motorpage
27 мар 2018

Автомобили Lynk&Co будет собирать завод Volvo

Автомобили Lynk&Co будет собирать завод Volvo
Автор фото: фирма-производитель

Площадкой для сборки автомобилей Lynk&Co для европейского рынка станет бельгийский завод Volvo в Генте. Сборку машин здесь организуют до конца следующего года.

В принципе, об этом неофициально говорили еще в прошлом году. Lynk&Co был создан компанией Geely для производства «подключенных» автомобилей, ориентированных на молодую аудиторию. Volvo также входит в Geely. К тому же, в основе первых моделей Lynk&Co лежит платформа CMA, на которой построен кроссовер Volvo XC40, а именно его собирают в Бельгии.

В Китае продажи первой модели Lynk&Co, кроссовера 01, стартовали в декабре прошлого года. Сами создатели называют модель не иначе как «самый подключенный», в Китае на него действует пожизненная гарантия и предоставлен безлимитный интернет.

Звание самого подключенного создатели машины присвоили кроссоверу потому что, машина не только постоянно подключена к Интернету, но и может общаться с другими такими же кроссоверами, в Lynk&Co даже сравнивают 01 со смартфоном.

Кроссовер получился очень дорогим: в зависимости от комплектации он стоит 27-31 тысячу долларов. Первая партия Limited Edition из шести тысяч машин, которая еще дороже, разошлась всего за две минуты (если точнее — за 137 секунд). Продажи автомобилей Lynk&Co ведет через интернет, хотя и планирует развернуть в Китае собственную дилерскую сеть.

Машина оснащается 2-литровым турбодвигателем Volvo мощностью 190 л.с., но скоро появится еще и 1,5-литровый трехцилиндровый (150 л.с.), а также гибридные силовые установки. В зависимости от комплектации Lynk&Co 01 может быть переднее- или полноприводным и оснащается либо 6-ступенчатым «автоматом», либо 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Volvo

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volvo

Назван победитель конкурса «Автомобиль года в Европе»

06 марта 2018
Volvo S60

Президент Volvo показал новый S60

05 марта 2018
Volvo

Volvo сделает конкурента BMW X2

27 февраля 2018
Volvo V60

Новый Volvo V60: красивый, динамичный… и не для нас

22 февраля 2018
Volvo

Volvo представила 3-цилиндровый двигатель

20 февраля 2018
Volvo V80

«Шестидесятка» Volvo: сначала универсал, потом седан!

16 февраля 2018

 Новости Volvo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Datsun on-Do - datsun on-do выбираешь умом, а прикипаешь сердцем Тест драйв
27 марта 2018

Datsun on-Do
"Datsun on-DO выбираешь умом, а прикипаешь сердцем"
Nissan Terrano - как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном nissan terrano
Тест драйв
26 марта 2018

Nissan Terrano
"Как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном Nissan Terrano"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 чего душа желает
Тест драйв
23 марта 2018

KIA Rio
"Чего душа желает"
Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"

Написано новостей:

2 0 9 2 0