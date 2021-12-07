Что привезет в Россию Volvo в следующем году?

Volvo Cars в 2022 году привезет в Россию две новинки: модернизированную версию среднеразмерного кроссовера XC60 второго поколения, а также полностью электрический компактный «паркетник» XC40 Recharge.

Как сообщает пресс-служба марки, первым до нас доберется старший кроссовер. Все его обновление заключается лишь в новом мультимедийном комплексе Sensus 3, который теперь работает на операционной системе Android, и обновленном пакете систем безопасности, куда теперь входит система предотвращения столкновений.

Про электрический же XC40 все давно уже известно, так как на глобальном рынке модель была представлена еще в 2019 году. В основе его лежит платформа CMA. Силовая установка же состоит из двух электромоторов общей мощностью в 408 лошадиных сил. Аккумулятор здесь достаточно емкий – заявленный запас хода составляет 350 километров.